Украина готова пойти на тяжелые уступки ради завершения войны, - Каллас

Каллас отметила, что Россия не собирается идти на уступки.

Украина готова пойти на уступки ради завершения войны, но проблема заключается в позиции России. Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас во время своего выступления на конференции по безопасности в Осло.

"Украина готова пойти на тяжелые уступки, чтобы остановить войну", - сказала она.

Каллас отметила, что гораздо труднее будет заставить Россию пойти на уступки ради мира. Она заявила, что за последние 100 лет РФ напала как минимум на 19 стран.

"Ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию. Поэтому вопрос заключается в том, как мы гарантируем, что эта война не будет продолжаться и не перейдет куда-то еще", - добавила высокий представитель ЕС.

Каллас подчеркнула, что России придется пойти на ограничение своего военного бюджета, армии и ядерного оружия после завершения войны.

Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, они должны пройти в Москве. По его словам, урегулирование войны является очень сложным разновекторным процессом.

Песков заверил, что по некоторым вопросам Украина и РФ приблизились к согласию. Также есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения.

