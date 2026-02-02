Как украинцы относятся к сдаче Донбасса: результаты опроса

Количество противников не изменилось, несмотря на масштабные обстрелы и проблемы с электро- и теплоснабжением

52% украинцев считают категорически неприемлемым передать под контроль России весь Донбасс в обмен на гарантии безопасности США и Европы. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 23-29 января 2026 года.

В то же время 40% опрошенных готовы на уступку, что Украина выводит свои войска с территорий Донбасса, которые сейчас ею контролируются, то есть из Краматорска, Славянска и т.д., и эти территории переходят под контроль России. Взамен США и Европа дают Украине гарантии безопасности. При этом 31% из них признают, что это сложное условие. Еще 7% не смогли определиться со своим мнением.

В КМИС отмечают, что в середине января 2026 года показатели были почти идентичны (разница - в пределах погрешности), то есть в течение 2-х последних недель января, несмотря на масштабные обстрелы и проблемы с электро- и теплоснабжением, поддержка такого требования к миру не выросла.

Среди жителей г. Киев 59% считают такое условие категорически неприемлемым. Готовы принять - 31%. То есть, несмотря на сложную ситуацию в столице, большинство отвергают ее. Если говорить о других регионах, то на Западе 57% категорически отвергают и 38% готовы принять, в Центре / Севере (без г. Киев) - 49% и 42%, на Юге - 49% и 44%, на Востоке - 50% и 39%.

Как сообщал УНАН, на этой неделе в Абу-Даби возобновляются мирные переговоры при посредничестве администрации президента США Дональда Трампа, однако за дипломатическими дискуссиями скрывается тревожный сценарий. Аналитики предупреждают: настойчивое требование Москвы передать ей полный контроль над Донецкой областью может быть не просто попыткой "сохранить лицо".

Издание The New York Times отмечает, что эксперты опасаются, что сдача Славянска и Краматорска лишит Киев самой мощной линии обороны на востоке. Часть Донецкой области, которую все еще удерживает Украина, является одной из наиболее укрепленных частей фронта, поскольку оборонительные сооружения здесь возводились с 2014 года, задолго до полномасштабного вторжения России.

Если мирный план провалится уже после передачи земель - сценарий, который многие считают вполне реальным - Россия окажется в идеальной стратегической позиции для начала нового, молниеносного вторжения вглубь ослабленной Украины.

