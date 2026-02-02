Голливуд возродил 20-летнюю войну Анджелины Джоли и Николь Кидман, - СМИ

Новая громкая роль известной актрисы Николь Кидман вновь разжигала многолетнее соперничество между ней и Анджелиной Джоли.

Как сообщает Radar Online, напряжение между актрисами вспыхнуло после того, как Кидман получила главную роль в криминальном сериале "Scarpetta" для Amazon Prime - проекте, на который Джоли якобы претендовала много лет. 58-летняя австралийская актриса сыграла судмедэксперта Кей Скарпетту в экранизации популярной серии романов Патриции Корнвелл. Первые отзывы на ее игру уже называют роль одной из самых сильных в карьере Кидман.

В то же время, по словам инсайдеров, 50-летняя Анджелина Джоли восприняла эту новость крайне болезненно, считая, что проект у нее "отняли". Джоли была убеждена, что образ Скарпетты должен был достаться именно ей. Однако в Голливуде победила не только актерская репутация, но и стратегия. По словам инсайдеров, Кидман лучше ориентируется в современной индустрии кино и телевидения, активно сотрудничает с продюсерами и студиями и уже более десяти лет строит собственную мощную телевизионную империю.

Конфликт между актрисами, по словам источников, тянется еще с 2000-х. Он начался после того, как Анджелина Джоли заменила Кидман в фильме "Мистер и миссис Смит", в котором играла вместе с Брэдом Питтом. Ситуацию, по слухам, осложняет и давняя обида Джоли из-за того, что Кидман в громком любовном треугольнике прошлого якобы поддерживала Дженнифер Энистон.

