Морозы - не препятствие: военный раскрыл, к каким уловкам прибегает РФ, чтобы продвигаться

Силам обороны понятна цель врага, отметил Положухно.

На фоне ухудшения погодных условий интенсивность действий российских оккупантов уменьшилась на 5-10%. Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно.

"Если говорить в целом, то противник продолжает проводить свою наступательную операцию. Интенсивность боев почти не изменилась. Несмотря на сильные морозы, противник продолжает отправлять свою пехоту. Они находят новые возможности для маскировки. Думают, что это эффективно, пытаются это использовать. Один из примеров, который, наверное, все видели эти видео с так называемыми пингвинами. Это такие маскировочные халаты, которые противник использует в районе Лимана", – сказал Положухно.

Он добавил, что противник не прекращает попыток проводить инфильтрацию, маскируясь и пытаясь пройти через украинские позиции. Также, по словам бойца, россияне пытаются повышать комплектацию и доученность своих подразделений.

"И как раз в районе Боровой, севернее, противник постоянно пытается использовать трубу "Союз". Они пытаются проделывать новые проходы в этой трубе, отверстия. Но это все предсказуемо, определенные контрмеры проводятся постоянно", – добавил Положухно.

Ранее аналитики DeepState сообщили, что россиянам удалось продвинуться недалеко от двух населенных пунктов в Запорожской области. В частности, враг имел успехи возле Доброполья и в Приморске.

Между тем украинский военный с позывным "Алекс" сообщил, что российские оккупанты пытаются двигаться вдоль трассы на Бахмут, перебрасывая личный состав в этот район. Он также отметил, что "не удивится, если резко появятся колонны бронетехники, которые будут пытаться прорываться вдоль трассы".

