В нынешних условиях проведение массовых карнавальных мероприятий практически невозможно.

Власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия отменили массовые мероприятия очередного карнавального сезона, начинающегося 11 ноября, прежде всего крупные собрания и процессии.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление главы офиса премьер-министра земли Северный Рейн-Вестфалия Натанаэля Лимински.

"Он объяснил, что во времена пандемии на таких массовых мероприятиях невозможно соблюдать установленные меры по эпидемиологической безопасности, поэтому в этом году нужно ограничиться мерами в более узком кругу, которые будут отвечать противоэпидемическим требованиям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря комитета по организации карнавала в Кельне, возможны, в частности, культурные мероприятия с количеством участников в 100-150 человек.

"Президент Кельнского карнавала Кристоф Куккелькорн подтвердил, что в нынешних условиях проведение массовых карнавальных мероприятий практически невозможно. Речь идет прежде всего об известных карнавальных процессиях в "бешеный понедельник", которые 15 февраля 2021 года не состоятся", - подчеркивает издание.

Последствия отмены карнавалов в Германии

Отмена традиционных крупных карнавальных мероприятий в городах ударит по местной экономике. Например, в Кельне от мероприятий, связанных с подготовкой, организацией и проведением карнавалов, зависят около 6500 рабочих мест. По данным обнародованного в 2019 году исследования, только в Кельне сгенерировали оборот около 631 миллиона евро.

Предварительные отмены карнавалов

Последний раз процессии в" бешеный понедельник "в" карнавальных столицах " Северного Рейна-Вестфалии пришлось отменить в 2016 году из-за плохих погодных условий.

В 1990 году карнавальное шествие в Дюссельдорфе отменили из-за урагана "Вивиан", во время которого скорость ветра достигала 140 км/ч.

В 1991 году все крупные карнавальные процессии в Германии были отменены в знак солидарности с участниками и жертвами войны в Персидском заливе.

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Автор: УНИАН