Макрон призывает европейцев создавать собственную оборонную промышленную базу за счет закупок на местном рынке

Многие европейские союзники Украины восторженно отреагировали на план США по поставкам американского оружия в Украину, который предполагает закупки американского оружия для нужд Киева. В то же время не все страны отнеслись к этому с восторгом, пишет Politico, и в их числе Франция, один из сильнейших союзников Украины.

Как отмечает издание, президент страны Эммануэль Макрон давно призывает европейцев создавать собственную оборонную промышленную базу за счет закупок на местном рынке.

"По словам французских чиновников, Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия по этой причине. Французское правительство также испытывает трудности с увеличением собственных расходов на оборону, поскольку пытается сократить бюджет и сдержать огромный дефицит", - пишет Politico.

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Издание отмечает, что идея закупок принадлежит в основном Германии. По мнению немецкого правительства, покупка американского оружия — один из немногих способов быстро поставить Украине необходимое ей оружие.

Как ранее заявил генсек НАТО Марк Рютте, Германия "сильнейше" заинтересована в этом плане. Также в частных беседах немецкие официальные лица заявляли, что эта инициатива была именно немецкой, отмечает Politico.

"Такой подход знаменует собой удивительный поворот для Мерца, который после избрания пообещал "как можно быстрее укрепить Европу, чтобы шаг за шагом мы могли действительно достичь независимости" от США. С тех пор Мерц резко изменил свою риторику, заявляя о своей вере в приверженность Трампа НАТО и о незаменимости трансатлантических отношений", - подчеркивает издание.

Не только Франция против

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна не будет участвовать в проекте США по закупке американского оружия для Украины через НАТО.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто также заявил, что его стана Венгрия не намерена участвовать в закупках оружия в США. Он заявил, что "деньги венгерского народа, венгерское оружие и венгерские солдаты не попадут в Украину".

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