Половина ВУЗов набрали менее сотни студентов, в Минобразования сообщили об их судьбе

В Минобразования рассказали, как прошла вступительная кампания.

Более 300 государственных, коммунальных и частных высших учебных заведений набрали в этом году менее одной тысячи абитуриентов. Об этом сообщил журналистам заместитель министра образования и науки Николай Трофименко, пишет Освіта.ua.

Он сообщил, что всего студентов на бакалавриат во время нынешней вступительной кампании набирали 379 высших учебных заведений. И только 48 из них набрали более тысячи первокурсников.

331 заведение получило менее 1000 абитуриентов, из них 232 вуза - менее 200, а 191 - менее 100 абитуриентов. В то же время заместитель министра отметил, что окончательные данные будут после 20 октября.

Он уточнил, что основная часть государственных вузов преодолела порог в тысячу студентов, а подавляющее большинство вузов с невысоким количеством поступающих - это частные заведения. По словам Трофименко, после таких результатов вступительной кампании должна начаться дискуссия о количестве вузов и качестве образования в Украине.

"Для частных вузов это будет происходить естественным образом, ведь когда не будет студентов, они обанкротятся", - добавил замминистра.

В других учреждениях высшего образования будут проводиться проверки качества образования, также им будет необходимо подтвердить лицензирование.

Состояние высшего образования в Украине

Как писал УНИАН, система высшего образования в Украине находится в кризисе. Относительным спросом пользуются разве что компьютерные науки, а на технические специальности (за некоторыми исключениями) с каждым годом поступает все меньше абитуриентов. В целом количество поступающих уменьшилось по всей Украине, за исключением западных регионов.

Среди причин такого состояния образования - ухудшение демографической ситуации и массовый выезд школьников старших классов из Украины из-за войны.

