Гаага усиливает оборону Жешува, чтобы гарантировать безопасные поставки оружия Украине.

Нидерланды перебросили в Польшу системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS, чтобы усилить защиту логистического хаба НАТО в Жешуве - главного узла, через который проходит военная помощь для Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Нидерландов.

Развертывание состоялось 1 декабря и продлится до 1 июня 2025 года. В Польшу направлено две системы Patriot, одну NASAMS и около 300 военнослужащих. Подразделение является интегрированным и включает также системы борьбы с беспилотниками, обеспечивая многоуровневую PПО против потенциальных угроз - от баллистических и крылатых ракет до дронов, вертолетов и истребителей.

Речь идет о защите центра NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), который координирует поставки оружия союзников и подготовку украинских военных. Именно через Жешув проходит значительная часть вооружения, которое поступает Украине.

В Гааге подчеркнули, что миссия направлена на три ключевые цели:

защита территории НАТО;

сдерживание российской агрессии;

гарантирование стабильной военной поддержки Украины.

Также Нидерланды объявили о закупке 100 радаров для обнаружения дронов у компании Robin Radar - технологии, уже проверенные в условиях войны в Украине.

Что предшествовало

Логистический хаб НАТО в Жешуве, известный как NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine), координирует поставки военной помощи Украине и обучение украинских солдат. Через него проходит вооружение и техника, предоставленные союзниками, а персонал хаба обеспечивает их безопасную транспортировку к месту назначения.

Хаб играет ключевую роль в поддержке украинских военных и сдерживании агрессии, предоставляя интегрированную логистическую и учебную поддержку.

Как сообщал УНИАН, в сентябре группа российский дронов пересекла воздушное пространство Польши. Министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. В частности тогда ответил, были ли российские дроны были направлены в Польшу с целью атаки на логистический центр в Жешуве.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть это, потому что дроны были сбиты. Поэтому, вы только можете экстраполировать [оценивать, делать выводы - УНИАН] по причине, и вам нужно поговорить с военными экспертами, чтобы быть уверенным", - сказал тогда Сикорский.

