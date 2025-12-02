Польский лидер подчеркнул, что все должны "усвоить этот урок", закрепленный историей нескольких веков.

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что с Россией никогда не может быть никаких договоренностей. История подтверждает это.

Отное заявление лидер Польши сделал во время церемонии по случаю Дня офицеров-курсантов в 195-ю годовщину начала Ноябрьского восстания. Выступление Навроцкого обнародовал глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий в соцсети X.

"Исторические события также дают урок для современной Польши и поляков: нет никаких договоренностей с м*скалями ни в XIX веке, ни в XX веке, ни в XXI веке. Есть только ложь, желание отобрать их дух и желание уничтожить. Это урок, который мы все должны усвоить, с глубокой верой в польских курсантов, офицеров и генералов", - сказал президент Польши.

Видео дня

Кароль Навроцкий и позиция в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что ни один международный план по прекращению войны не может быть навязан Украине.

Впоследствии лидер Польши попал в скандал. Он объявил о подготовке к встрече со скандальным премьером Венгрии Виктором Орбаном. Впрочем, на фоне этих новостей Орбан заявил, что встретится с Путиным в Москве.

После этого Навроцкий передумал встречаться с Орбаном. Глава Бюро международной политики в администрации президента Марчин Пшидач сообщил, что президент Польши решил ограничить программу своего визита в Венгрию исключительно саммитом президентов Вышеградской группы в Эстергоме.

Вас также могут заинтересовать новости: