Глава МИД Польши считает соучастниками по распространению российской пропаганды тех, кто обвиняет Украину в том, что российские дроны попали в воздушное пространство Польши.

Проникновение российских ударных дронов в воздушное пространство Польши не случилось случайно. В то же время, какую конечную цель преследовали российские захватчики этой атакой, надо спрашивать у военных экспертов, заявил министр иностранных дел Республики Польша Радослав Сикорский. В частности, у него спросили, может ли он подтвердить, что российские дроны были направлены в Польшу с целью атаки на логистический центр в Жешуве, куда поступает западная помощь перед отправкой в Украину.

"Я не могу подтвердить или опровергнуть это, потому что дроны были сбиты. Поэтому, вы только можете экстраполировать [оценивать, делать выводы - УНИАН] по причине, и вам нужно поговорить с военными экспертами, чтобы быть уверенным", - сказал Сикорский на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве, передает с места событий корреспондент УНИАН.

Глава МИД Польши добавил, что ему известно о спекуляциях по этому поводу в прессе, но он не в позиции, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Как добавил Сикорский, это проникновение российских дронов в воздушное пространство Польши и НАТО является моментом истины, поскольку эти дроны пересекли польское воздушное пространство не только со стороны Украины, но и также Беларуси.

"Воздушная борьба продолжалась семь часов. Поэтому, это не случилось случайно. И все, кто говорят, что это была украинская провокация - является автором или добровольным соучастником российской пропаганды. Мы должны быть очень осторожными, чтобы не повторять дезинформацию, не помогать распространению фейковых новостей. Мы уверены, что это были российские дроны и это была российская операция", - подчеркнул Сикорский.

В свою очередь, как добавил Сибига, украинская сторона сообщала польской стороне о дронах, которые направлялись в воздушное пространство Польши и нарушили воздушное пространство этой страны. "Украинская сторона готова и дальше сотрудничать для того, чтобы совместно с нашей братской Польшей противостоять таким вызовам в нашем общем пространстве безопасности, и совместно защищать наше небо", - сказал Сибига.

Ситуация с российскими дронами над Польшей - что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 сентября несколько российских беспилотников оказались в небе над Польшей. Последний дрон сбили в 6:45 утра. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нарушения воздушного пространства не были случайными или связанными с навигационными сбоями - на этот раз дроны намеренно летели с территории Беларуси.

После этого стало известно, что Польша решила перенимать опыт Украины по сбиванию дронов. В частности, Украина и Польша договорились о сотрудничестве по противодействию беспилотникам.

