Немецкие системы лишь частично готовы к ведению боевых действий в сегодняшних реалиях.

Заместитель военного атташе посольства Германии в Киеве во время выступления перед младшими офицерами Бундесвера заявил о серьезных проблемах с немецким вооружением, которое используется Вооруженные силы Украины на фронте, пишет Spiegel.

Отмечается, что немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 хоть и считают "выдающейся системой вооружения", в реалиях современной войны она имеет "такую высокую техническую уязвимость, что ее пригодность к боевым действиям вызывает серьезные сомнения".

Танк Leopard 1A5 "часто используют лишь как импровизированную артиллерию из-за слабой брони", а Leopard 2A6 - слишком дорог в обслуживании, а ремонтировать его на передовой практически невозможно.

Видео дня

Кроме того, довольно противоречивой является оценка систем ПВО. Например, IRIS-T эффективна, но "боеприпасы слишком дорогие и не доступны в достаточном количестве". Patriot - "отличная система вооружения", но "непригодна для боевого применения" из-за старых шасси MAN и отсутствия запчастей.

Лишь одна немецкая система получила положительные отзывы. Речь идет о зенитной установке Gepard. Ее называют "самой популярной, эффективной и надежной системой вооружения в Украине".

Также отмечается, что немецкие системы залпового огня Mars "меняют правила игры на поле боя", но пригодны лишь "частично", потому что не поддерживают кассетные боеприпасы, в отличие от американских аналогов. Дело в том, что Германия придерживается договора 2010 года, запрещающего кассетные боеприпасы, поэтому поставляет только обычные. Подобные трудности были с гаубицами, но их якобы решили после перепрограммирования.

В Бундесвере подтверждают, что замечания атташе отражают реальную ситуацию. Украинским бойцам не хватает технической подготовки для обслуживания техники, а инфраструктура ремонта - слабая. Созданные ремонтные центры часто слишком далеко от линии фронта.

Германия усиливает армию

Поскольку администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может оказаться более выгодным для Москвы, чем для Киева, европейцы впервые за много лет сосредотачиваются на собственной военной мощи, и особенно это заметно в Германии.

Германия провела масштабную реформу конституционного долгового ограничения, открыв доступ к финансированию на миллиарды евро. По одной из моделей, представленных CNN, в течение 10 лет Германия, тратя 3,5% ВВП, может привлечь около 600 миллиардов евро (652 миллиарда долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: