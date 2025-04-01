Такой шаг является жизненно важным для страны, куда были направлены немецкие войска.

Германия сегодня, 1 апреля, официально открыла свое первое постоянное иностранное военное представительство со времен Второй мировой войны, а именно 5-тысячную бронетанковую бригаду в Литве. Таким образом Берлин пытается укрепить восточный фланг НАТО в ответ на войну РФ против Украины. Об этом пишет Politico.

В лоббистской группе немецких военных сообщили, что новосозданная 45 бронетанковая бригада начала официально работать во время церемонии под Вильнюсом. В частности был создан временный штаб, обнародован герб бригады, а само подразделение теперь официально находится под командованием бригадного генерала Кристофа Губера.

"У нас есть четкая миссия: обеспечивать защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников на восточном фланге НАТО. Делая это, мы также защищаем территорию НАТО и саму Германию", - отметил Губер в интервью немецкому информационному агентству dpa.

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В Politico напомнили, что Берлин пообещал долгосрочное развертывание в 2023 году. Подразделение будет полностью готово к 2027 году и будет базироваться в новом военном комплексе в Руднинкае, что в 30 км к югу от Вильнюса. Пока войска будут работать на временных литовских базах.

"План включает не только передовые подразделения, но и вспомогательные подразделения - такие как медицинский центр, рота связи и команды поддержки командования - в разных местах дислокации. Сейчас в Литве дислоцировано 150 немецких военных. Ожидается, что до конца года их количество достигнет 500", - добавили в издании.

В Politico подчеркнули, что Литва, которая граничит с российским Калининградским эксклавом и союзником Кремля Беларусью, считает такое решение жизненно важным для своей нацбезопасности. В частности война в Украине превратила Балтийский регион в прифронтовую зону, а присутствие Берлина - в символ долгосрочных обязательств НАТО.

НАТО и Россия - последние новости

Ранее майор запаса Алексей Гетьман назвал возможные сценарии нападения России на НАТО. По его словам, сначала РФ попытается использовать гибридные атаки на страны НАТО, чтобы проверить, как на это будет реагировать Альянс.

В то же время нардеп Роман Костенко оценил риски нападения РФ на НАТО. Он считает, что все зависит от того, как будут развиваться боевые действия на территории Украины.

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