Будущий канцлер Мерц считает, что для Германии пришло время инвестировать в свою армию на таком уровне, которого не было со времен холодной войны.

Поскольку администрация президента США Дональда Трампа пытается достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может оказаться более выгодным для Москвы, чем для Киева, европейцы впервые за много лет сосредотачиваются на собственной военной мощи, и особенно это заметно в Германии, пишет CNN.

Отмечается, будущий канцлер Фридрих Мерц решил, что для Германии пришло время инвестировать в свою армию на таком уровне, которого не было со времен холодной войны.

Издание напомнило, что Германия провела масштабную реформу конституционного долгового ограничения, открыв доступ к финансированию на миллиарды евро. По одной из моделей, представленных CNN, в течение 10 лет Германия, тратя 3,5% ВВП, может привлечь около 600 миллиардов евро (652 миллиарда долларов).

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"Мерц и его коалиция должны ускорить этот процесс... Сейчас идет большая конкуренция мировых держав, и жесткая сила является валютой международной политики", - отметил старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла Судха Дэвид-Вилп.

CNN побывало на военных учениях, которые провели в Германии пять союзников по НАТО. На них журналисты издания разговаривали с генералом Ральфом Хаммерштайном, который прокомментировал состояние немецкой армии.

"Германия является способной страной в Европе и должна быть партнером для других стран... Мы должны активизироваться, и мы это сделаем", - цитирует издание Хаммерштайна.

Он признал, что "каждая армия в мире всегда будет утверждать, что ей не хватает ресурсов". По его словам, ситуация в Германии является следствием "дивиденда мира" 1990-х годов, когда многие армии Европы сокращали свои оборонные расходы. Впрочем, говорит он, сейчас Германия на правильном пути.

"В прошлом году мы впервые достигли критерия НАТО - 2% ВВП на оборону, и мы продолжим вкладывать деньги, как это было с дополнительными 100 миллиардами евро в 2022 году. Новый канцлер полностью предан этому делу", - заявил Хаммерштайн

Однако, по его словам, дело не всегда в деньгах, а еще и в мотивации и "прочной базе", на которой можно развивать армию. Он считает, что Германия имеет надежную платформу для старта:

"То, что я вижу здесь во время тренировок, заключается в том, что у нас есть хороший материал. У нас действительно высокомотивированные солдаты... И это держит меня очень оптимистично, поскольку содержание хорошее, и теперь мы должны его увеличить".

Отмечается, что в Германии меняется и общественное отношение к армии. Опрос, проведенный немецким общественным вещателем ARD в марте, показал, что 66% респондентов считают правильным увеличение расходов на оборону и Бундесвер, а 31% считают, что расходы должны остаться на том же уровне или быть сокращенными.

Ситуация с безопасностью в Европе: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, немецкий историк Зенке Найтцель прогнозирует, что нападение России на Литву возможно уже этой осенью. Свои опасения он объяснил тем, что "ситуация в сфере безопасности в мире изменилась" из-за российского диктатора Владимира Путина, а также из-за политики президента США Дональда Трампа. "Мы видим, что Россия анонсировала масштабные учения в Беларуси. Мы видим сильный страх в странах Балтии, что во время этих учений российские войска могут пересечь границу", - отметил историк.

Также Польша планирует заминировать границы с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит". Заместитель министра обороны Польши Павел Бейда рассказал, что у Польши "нет другого выхода", ведь ситуация на польско-белорусской и польско-российской границах является серьезной.

Вслед за Польшей о таком намерении заявили и в Литве. Министр обороны страны Довиле Шакалене сообщила, что "была инициирована дискуссия по обновлению и расширению концепции контрмобильности - на основе польского примера северо-восточный фланговый вал можно было бы укрепить несколькими слоями укреплений, включая, но не ограничиваясь, противопехотными и противотанковыми минами".

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