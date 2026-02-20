Не дали визу: Беларусь не пустили на заседание Совета мира

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не получил визу для участия в Совете мира США.

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков не смог принять участие в первом заседании Совета мира президента США Дональда Трампа, поскольку ему не выдали визу.

Об этом сообщает беларуский МИД в соцсети X. В ведомстве отметили, что документы были поданы вовремя и все процедуры соблюдены, но визы для делегации так и не выдали.

Белорусский МИД добавил, что заранее сообщил США о том, что страну на мероприятии будет представлять Рыженков. В то же время приглашение Вашингтона было адресовано самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

"Если не соблюдаются даже элементарные формальности, о каком "мире" мы говорим?" – говорится в заявлении белорусского ведомства.

Совет мира – это международная дипломатическая инициатива, начатая президентом США Дональдом Трампом в январе 2026 года во время Всемирного экономического форума в Давосе.

США пригласили в Совет мира лидеров Украины, Беларуси и России. Беларусь во главе с Александром Лукашенко одной из первых официально присоединилась, однако на саммит в Вашингтоне Лукашенко поехать побоялся.

Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Вашингтоне. Во время выступления в честь открытия заседания Трамп признал, что неправильно оценил сложность достижения мира в Украине.

