Лает, как собака и живет только в пустине: ученые назвали самую загадочную кошку

Это единственный представитель семейства кошачьих, который живет исключительно в пустыне, но полный ареал их обитания ученым до сих пор не известен.

Кроме тигров и львов существует ряд видов кошачьих помельче, которых увидеть не так просто. Например, барханная кошка, которая гораздо мельче, чем может показаться на первый взгляд.

Как пишет Iflscience, барханная кошка - довольно маленькое животное с длиной тела всего около 45–57 см. Однако хвост может быть в полтора раза длиннее, добавляя еще 28–35 см. Эти миниатюрные коты весят всего 1–3 кг.

Барханные кошки ведут одиночный образ жизни, но для размножения собираются вместе. Для этого у них есть характерный брачный крик, похожий на лай собаки. Громкий звук дополняет их превосходный слух, позволяя им легко находить пару в пустыне.

Видео дня

Отмечается, что маленький размер не мешает им быть идеально приспособленными к окружающему миру. Они охотятся ночью, используя свой острый слух для обнаружения любой добычи. Это единственные представители семейства кошачьих, обитающие только в песчаных пустынях, где охотятся на мелких грызунов, особенно на мышей, песчанок и тушканчиков. Также они охотятся на мелких птиц и иногда рептилий. В пустыне Сахара они убивают песчаных гадюк, иногда закапывая добычу, чтобы вернуться к ней позже.

Барханные кошки - умелые землекопы, они роют норы и сами выкапывают из песка добычу. Их лапы покрыты длинной густой шерстью, защищающей их от горячего песка. Это также означает, что они оставляют очень мало следов, что делает этих неуловимых кошек еще более сложными для отслеживания учеными.

Именно по этой причине ареал обитания барханных кошек ученым точно не известен, хотя данные показали наличие отдельных особей в Северной Америке и некоторых частях Азии. Ученые отметили, что получить точное представление об общем ареале обитания этих животных сложно. Известно лишь, что барханные кошки предпочитают жить в настоящих пустынях от Марокко, через Аравийский полуостров, до таких стран, как Пакистан, Казахстан и Сирия.

Другие новости о животных

Недавно ученые были ошеломлены тем, что что-то очень странное произошло с белыми медведями на арктическом архипелаге Шпицберген. Дело в том, что несмотря на сокращение ледового покрова, тамошние медведи стали толще и здоровее. Хотя, на самом деле, ученые ожидали как раз обратного эффекта.

Ученые констатировали, что такая тенденция у медведей наблюдается с начала 1990-х годов, несмотря на глобальное потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: