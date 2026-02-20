14 вещей, которые никогда не следует делать, если вы живете одни

В частности, не стоит рассказывать в соцсетях, что вы остаетесь дома одни.

Большинство людей, которые живут одни, знают, насколько важно принимать меры, чтобы оставаться в безопасности. Особенно это касается женщин, рассказывает ресурс Backyard Garden Lover.

Самостоятельное проживание может быть приятным опытом, но оно также несет определенные вызовы и риски. Отчет ФБР показал, что в течение 2022 года в Соединенных Штатах Америки зарегистрировали более 847 000 краж, и более половины из них произошли именно в жилищах жертв. Поэтому очень важно знать, как себя защитить.

1. Никогда не оставляйте окна или двери открытыми

Воры нуждаются всего в нескольких секундах, чтобы проникнуть в ваш дом через незакрытую дверь или окно. Поэтому всегда проверяйте, закрыты ли все входы и окна, прежде чем уходить из дома или ложиться спать.

2. Не делитесь в соцсетях, что находитесь дома в одиночестве

В эпоху социальных сетей многие аспекты нашей жизни являются публичными. Однако не стоит рассказывать в сети о том, что вы уехали в путешествие или находитесь дома в одиночестве. Это может сделать вас мишенью для преступников.

3. Не открывайте дверь незнакомцам

Никогда не открывайте дверь незнакомцам, особенно когда вы дома одни. Просите показать удостоверение личности перед тем, как открыть дверь. Иногда преступники могут притворяться курьерами или кем-то еще. Не все незнакомцы имеют благие намерения. Поэтому лучше быть осторожными и избегать потенциальной опасности.

4. Не игнорируйте подозрительные действия или лица

Бывают ситуации, когда игнорирование подозрительных действий может нанести вред безопасности вашего сообщества. Быть ответственным гражданином – значит заботиться о благополучии других и о себе, подчеркивает автор.

"Если вы заметили что-то подозрительное в вашем районе, вы должны немедленно сообщить об этом в полицию. Игнорирование таких действий может означать, что преступная деятельность останется незамеченной. Это может подвергнуть вас и ваших соседей опасности, а если вы живете самостоятельно, вы можете стать мишенью", – говорится в материале.

5. Не оставляйте запасные ключи снаружи

Когда-то оставлять ключ под ковриком было распространенной и относительно безопасной практикой. Но времена меняются, и сейчас вы рискуете стать жертвой ограбления, если все еще так поступаете.

Если вам нужно где-то оставить запасной ключ, не кладите его в кормушку для птиц или под цветочным горшком. Лучше приобрести умный сейф или, возможно, дать запасные ключи соседу или другу, которым вы доверяете.

6. Не оставляйте ценные вещи на видном месте

Лучше не оставлять ценные вещи на подоконнике или держать шторы открытыми. Так дорогие вещи в вашем доме будут на виду, он потенциально станет мишенью для грабителей.

"Ценные предметы, которые легко видны из окон или дверей, могут привлечь нежелательное внимание и увеличить вероятность взлома. Храните ценные вещи в сейфе или ящике, что обеспечит их безопасность и даст вам спокойствие. Или же храните ценные вещи в менее заметном месте, например, в шкафу или ящике, до которых не так легко добраться. Если вы живете вблизи оживленной улицы, приобретите шторы или жалюзи, чтобы закрывать окна", – советует ресурс.

7. Не возвращайтесь домой поздно в одиночку

Если вы живете самостоятельно и имеете привычку возвращаться домой поздно вечером, вы можете стать легкой мишенью. Хождение по плохо освещенным или незнакомым вам районам увеличивает риск нападения. Поэтому лучше возвращаться домой раньше или попросить кого-то знакомого проводить вас.

Если такой возможности нет, носите с собой средство самообороны. Перед этим рекомендуем ознакомиться с перечнем разрешенных для гражданской самообороны вещей, которые можно приобрести без специального опыта.

8. Не выключайте наружное освещение (если живете в частном доме)

Если вы живете самостоятельно, позаботьтесь о том, чтобы ваш дом был хорошо освещен, особенно когда вас нет. Можете установить датчик автоматического включения света – это может помочь отпугнуть потенциальных злоумышленников.

9. Не игнорируйте системы домашней безопасности

Вы можете подумать, что система домашней безопасности – это немного слишком, но на самом деле это не так.

"Инвестируйте в систему домашней безопасности с камерами и сигнализацией, и сделайте ее громкой, если хотите. Современные системы сигнализации настолько совершенны, что вы можете разговаривать через сигнализацию, даже когда вы далеко. Сигнализация может уведомить вас и правоохранительные органы, если злоумышленник попытается проникнуть в ваш дом. Кроме того, некоторые системы безопасности могут снизить ваши страховые взносы за дом – это выигрыш для всех", – добавляет автор.

10. Не просите оставлять ваши посылки под дверью

Сейчас онлайн-шопинг очень популярен и для многих может быть своеобразной терапией. Однако не стоит просить курьеров оставлять ваши посылки под дверью, поскольку это может привлечь внимание злоумышленников.

11. Не раскрывайте ваш адрес посторонним людям и в сети

В соцсетях многие делятся локациями, где они находятся, или даже публикуют фото своих домов. Несколько лайков не стоят того, чтобы раскрывать ваше местонахождение.

"Это может подвергнуть вас риску кражи личных данных, мошенничества или даже физического вреда прямо в вашем доме. Ограничьте информацию, которой вы делитесь в Интернете, и будьте осторожны, кому вы предоставляете доступ к своим профилям в социальных сетях. Просмотрите настройки конфиденциальности на платформах социальных сетей и убедитесь, что информация о вашем местоположении не является общедоступной", – отмечает ресурс.

12. Не впускайте внутрь работников технического обслуживания без проверки

Даже если к вам пришел человек в рабочей одежде, который утверждает, что должен проверить счетчик, лишняя осторожность не помешает. Попросите удостоверение. Если его нет, позвоните в компанию и попросите подтвердить, что это действительно ее сотрудник.

13. Не пренебрегайте планом действий в чрезвычайных ситуациях

Очень важно иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. Речь в том числе о случае, если в ваше жилище кто-то проникнет. Позаботьтесь о способе эвакуации и связи со службами экстренной помощи.

14. Не оставляйте гараж открытым (актуально для частных домов)

Современные дома часто имеют отдельный выход в гараж непосредственно из дома. И гаражные ворота всегда нужно закрывать.

Даже если вы уходите всего на короткое время, очень важно убедиться, что гаражные ворота закрыты.

"Воры всегда ищут легкие цели, а открытые гаражные ворота – это легкий вход. Если вы храните лестницы или другие инструменты в гараже, вы, возможно, только что предоставили злоумышленнику все необходимое для проникновения в ваш дом", – резюмирует автор.

