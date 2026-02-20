Три знака Зодиака вот-вот получат шанс, который нельзя упустить

В списке есть представители знака Дева.

С 20 февраля 2026 года энергия растущей Луны в Овне придаст событиям ускорение. Это фаза набора силы и уверенности, когда внутренний импульс становится особенно заметным. Появляется ощущение, что пора перестать ждать подходящего момента и начать действовать. Для некоторых знаков Зодиака это станет точкой, с которой удачные обстоятельства начнут складываться в устойчивую тенденцию, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лев

Вы ощущаете приток уверенности и готовность брать инициативу в свои руки. Перед вами открывается несколько направлений, и впервые за долгое время выбор кажется приятным, а не тревожным.

Вместо спешки вы занимаете позицию наблюдателя: оцениваете перспективы, отсеиваете лишнее и оставляете то, что действительно резонирует. Именно этот осознанный подход усиливает вашу удачу. Решение, принятое в этот день, закладывает основу для дальнейшего роста. Всё складывается благодаря вашей смелости и внимательности.

Дева

Чтобы освободить место для новых возможностей, вам предстоит разобраться с тем, что давно требует завершения. Небольшие, но навязчивые вопросы перестают откладываться – вы решаете их спокойно и без лишних эмоций.

Как только вы наводите порядок, пространство словно меняется. Появляется лёгкость, а вместе с ней – новые предложения и перспективы. Удача приходит не случайно: она становится результатом вашей дисциплины и готовности действовать без промедления.

Рыбы

В этот день вы получаете информацию или осознание, которое меняет внутренний настрой. Возникает ощущение силы и понимание, что вы способны на большее.

Энергия растущей Луны усиливает вашу решимость. Финансовые или профессиональные перспективы начинают выглядеть более реальными. Вы перестаёте сомневаться и выбираете движение вперёд. Это тот момент, когда уверенность притягивает благоприятные обстоятельства и закрепляет ощущение, что вы на правильном пути.

