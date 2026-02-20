'Бавовны стало еще больше': СБУ усилила дальнобойные удары по РФ, - эксперт

Служба безопасности Украины усилила интенсивность ударов по территории РФ. При этом дроны Службы устанавливают рекорды по дальности. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что операции свидетельствуют о росте дальности и точности дронов Службы.

"Речь идет не только о самом факте достижения цели, но и о способности обходить многослойную систему ПВО, которая прикрывает стратегические объекты в глубине врага. Оцените и разновекторность выбора целей. Все эти поражения не только создают проблемы для ВПК, но и демонстрируют, что ни один российский регион не может чувствовать себя полностью защищенным", – акцентирует Черненко.

Политолог подчеркивает, что удары являются частью кампании по истощению экономического и военного потенциала противника.

"Цель – не только физическое уничтожение объектов, но и постоянное принуждение России тратить ресурсы на защиту глубокого тыла, увеличивая бюджетные расходы на безопасность. Все это повышает стоимость войны для Кремля. Это стратегия длительного истощения, которая сочетает военный, экономический и психологический эффекты и формирует новое качество войны", – пишет экс-нардеп.

"Примечательно, что на новый уровень интенсивности ударов Служба вышла под руководством Евгения Хмары. Боевого генерала, который долгое время как раз и возглавлял Центр специальных операций "А". Именно Хмара был одним из тех, кто ранее приложил руку к разработке многих операций против россиян. А сейчас успешно масштабирует эту работу на новой должности", - резюмирует Черненко.

Напомним, ранее стало известно, что недавно СБУ провела три дальнобойные атаки по территории РФ. Взорвала НПЗ в Ухте: рекорд по дальности поражения за всю войну (1 700 км). Нанесла удар по химзаводу в Пермском крае (1600 км от Украины). Завод работал на российский ВПК и был ключевым звеном при производстве взрывчатки. А в Псковской области дроны Службы успешно атаковали крупную нефтебазу.

