В Украине осталось две самые холодные ночи, - синоптик Диденко

В конце недели температура в Украине уже начнет повышаться.

В выходные в Украине будет преобладать сухая, но холодная погода. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Осталось две самые холодные ночи в ближайшей перспективе. Ночью 21 и 22 февраля ожидается -10...-16 градусов, в южной части и 22 февраля и на западе -2...-6 градусов", - спрогнозировала она.

Днем в субботу ожидается умеренный мороз -2...-7 градусов, а в воскресенье уже "запахнет мартовской тенденцией", говорит Наталья Диденко, ведь ожидается от 3 мороза до 4 тепла.

Благодаря антициклону осадков почти не будет. Только в субботу на юге Одесской области пройдет мокрый снег и дождь, в воскресенье - преимущественно дождь в западных областях.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

В Киеве, по словам Натальи Диденко, также осталось две очень холодные ночи: 21 февраля ночью будет -15 градусов, днем -5 градусов. 22 февраля ночью температура в столице снизится до -12 градусов, а днем потеплеет до -1 градуса.

Завтра в столице будет солнечно, в воскресенье увеличится облачность, но без существенных осадков.

С понедельника станет теплее, но потепление будет сопровождаться осадками и туманами, предупредила эксперт по погоде.

