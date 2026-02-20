'У смерті плани': Культурные силы и Lely45 представили новый эпизод 'Фронтовой студии' о морпехах 36-й бригады

Певица погрузилась в атмосферу подразделения и написала трек о силе украинских воинов.

Платформа Культурные силы представила седьмой эпизод музыкального военного проекта "Фронтовая студия", в котором военные подразделения открываются для музыкантов, чтобы вместе рождались новые боевые песни.

На этот раз гостьей стала певица, поэтесса и блогер Lely45 (Людмила Белоусова), которая посетила 36-ю отдельную бригаду морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Как известно, 36-я бригада была сформирована в 2015 году морскими пехотинцами, которые остались верными Украине после оккупации Крыма. Подразделение защищало юг Донецкой области и освобождало Широкино, героически обороняло Мариуполь и Николаев в 2022 году, форсировало Ингулец под Давидовым Бродом, участвовало в боях за Урожайное и Крынки, отражало наступление под Волчанском и выполняло боевые задачи на других направлениях. Лозунг бригады – "Борітеся – поборете".

Отмечается, что для Lely45 эта поездка стала полным погружением в атмосферу подразделения морской пехоты: от изучения истории и аутентичности бригады до десантирования на плацдарм и личного управления танком. Певица училась стрельбе, осваивала управление "мавиком" и много общалась с бойцами – о службе, жизни и смерти, страхе и силе, которые помогают двигаться дальше.

Командир разведывательной роты с позывным "Водолаз" познакомил артистку с подразделением операторов БПЛА – молодыми военными, которые постоянно экспериментируют с новыми технологиями и решениями. По его словам, именно инициатива молодых бойцов часто становится движущей силой перемен:

"Наша функция – давать все, что они просят. Они сами находят новое, учатся, предлагают решения. Мы стараемся обеспечить их необходимым – от дронов до наземных станций".

Сама Lely45 признается, что поездка изменила ее, позволив прожить ту боль, которую она подсознательно блокировала в гражданской жизни. Артистка вернулась морально и физически сильнее, найдя в себе ту часть личности, которая казалась утраченной.

На вопрос, какой должна быть песня об их бригаде, морпехи отвечали просто: о мужестве, о том, что они сражаются за страну и никогда не отступают. В ответ на этот запрос родился мощный трек Lely45 и Культурных сил – "У смерті плани". И это не просто новый музыкальный трек, а реалистичное отражение силы воинов, которые держат друг друга и свою землю.

Также Lely45 призвала помнить о морских пехотинцах, находящихся в плену, и поддерживать их семьи.

