Возле Чернобыля зафиксировали редкую птицу, которая умеет прятаться в снегу (фото)

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксирована редкая птица – орябка лесная. Об этом сообщили в заповеднике, специалисты которого сделали фото этого красивого существа.

"Эта редкая и малозаметная птица из семейства тетеревиных занесена в Красную книгу Украины. Орябок обитает в лесах разного типа, но больше всего любит березовые, еловые и ольховые массивы с густым подлеском и хорошо увлажненной почвой", - рассказали исследователи.

По их словам, рацион этой птицы состоит преимущественно из ягод, семян, почек и ростков растений. Летом орябок не гнушается и животной пищи, а птенцы питаются в основном насекомыми.

Также ученые говорят, что орябок - настоящий мастер маскировки: его пестрое оперение сливается с лесной подстилкой, поэтому увидеть эту птицу в природе - большая редкость. Зимой он может прятаться в снегу, спасаясь от морозов, а само его присутствие в лесу является признаком здоровой экосистемы.

Другие редкие животные

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали речную выдру. Это довольно крупное животное с вытянутым гибким телом - ловкий хищник с высоким уровнем интеллекта образует немалые группы. Живет преимущественно в воде, где находит пищу - рыбу, раков, жуков, крабов и других беспозвоночных. Известно, что это азартные охотники, которые ловят рыбы больше, чем могут съесть. В то же время выдры часто выходят на сушу, где любят скользить в грязи или на льду, а также развлекаются жонглированием камнями через грудь и живот.

