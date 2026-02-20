Армии РФ передали новую партию бронемашин, которых оккупантам очень не хватает

Российские войска сталкиваются с большим дефицитом бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Российский концерн "Уралвагонзавод" передал Минобороны РФ партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-80, усовершенствованных с учетом опыта применения в российско-украинской войне. Об этом сообщает "Ростех", в состав которого входит танкостроительная корпорация.

БРЭМ-80 создали на базе шасси танка Т-80. Машина оснащена газотурбинным двигателем, который гарантирует высокую подвижность. Благодаря ему БРЭМ-80 можно эксплуатировать даже в экстремальные холода.

Ключевым обновлением машины стал повышенный уровень защищенности экипажа. Важное конструктивное дополнение – механизированная сцепка. Это устройство позволяет экипажу эвакуировать поврежденную технику, не покидая машину.

Видео дня

Специальное оснащение БРЭМ-80 также включает гидравлические лебедки и сошник-бульдозер для расчистки завалов и фиксации машины при работе.

По словам россиян, машина самостоятельно может буксировать не только российские или советские, но и более тяжелые западные танки. В ходе международного конкурса "Рембат-2018" БРЭМ-80 якобы установила рекорд, продемонстрировав возможность эвакуации шести сцепленных танков Т-80 общим весом более 270 тонн.

Стоит сказать, что российские войска сталкиваются с большим дефицитом бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Из-за высокой интенсивности боевых действий существует постоянная потребность в эвакуации поврежденной техники, а специализированные машины часто сами попадают под удары со стороны украинских сил, что приводит к значительным потерям среди них.

Поставка новой бронетехники в армию РФ

Ранее УНИАН сообщил, что оккупационной армии передали новую партию инженерных машин ИМР-3М (инженерных танков). Машина создана на базе танка Т-90 и имеет усиленную противорадиационную защиту.

По словам российской стороны, такая техника особенно нужна во время войны против Украины, поскольку позволяет эффективно расчищать заграждения.

Также недавно сообщалось о передаче армии РФ новой партии основных боевых танков Т-90М "Прорыв". Это новейшая модификация танка Т-90, который, в свою очередь, является модернизированной версией Т-72.

Вас также могут заинтересовать новости: