Украина может воевать еще несколько лет, – командующий Нацгвардией

В то же время он соглашается с тем, что люди устали от войны.

Украина может воевать против РФ еще несколько лет. Такое мнение высказал Александр Пивненко – командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал в интервью BBC Украина, комментируя заявление Трампа о том, что в случае отказа от прекращения огня как можно скорее, Украина проиграет войну.

"Мы можем еще воевать несколько лет 100%. Но я считаю, что в целом войны должны закончиться. Вообще на этой планете и вообще убивать людей ради территорий и ресурсов - это для нас очень непонятная история. Это должно закончиться", - заявил Пивненко.

В то же время он отметил, что люди устали от войны. Однако важно, какой ценой будет достигнуто мирное соглашение.

"Все хотят, чтобы закончилась война. Но главный вопрос для нас – какой ценой? Либо это прекращение огня, я думаю, на что все будут согласны. И тогда переосмысление дальнейших действий и договоренностей. Либо потери территории. Скажем так, мы отдавать ничего не будем, я уверен", – добавил Пивненко.

На вопрос журналиста о том, как Украина может бороться с РФ, которая превосходит численно, Пивненко указал на экономическое давление на врага. В то же время он отметил, что Украина может защищаться против РФ "и год, и два", но если будет предоставлена помощь от партнеров из Европы и США.

"Но количеством, если мы будем убивать все больше и больше россиян, то мы этим не закончим войну", - заверил Пивненко.

В то же время генерал заявил, что Украина продолжает создавать проблемы РФ в экономическом плане. И это может повлиять на Москву после завершения войны.

"Послевоенный период для них будет еще тяжелее, потому что нужно будет объяснять своему народу, для чего вообще была эта война и для чего столько потерь. Мы знаем целый регион, где уже нет людей, в принципе, призывного возраста", - отмечает Пивненко.

Сколько может длиться война: оценки экспертов

Ранее западные СМИ писали, что РФ якобы может продолжать войну против Украины еще в течение двух лет, чтобы полностью захватить территорию Донецкой области. В то же время военный эксперт Владислав Селезнев отмечает, что такие заявления похожи на попытки "силой слова" убедить украинских чиновников уступить. По его словам, ресурсов для ведения активных боевых действий на дистанции более 6 месяцев у россиян физически не хватает.

В то же время руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук сравнил прогноз о двух годах с гаданием на кофейной гуще. Он отметил, что это похоже на планы РФ по "взятию Киева за 3 дня" или "Украины за 3 недели". В то же время, по его словам, РФ готова воевать в течение 2026 года и сейчас готовится к новой наступательной кампании.

