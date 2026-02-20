Президент США видит в России "огромные возможности" для обогащения.

После вторжения России в Украину, США и значительная часть Запада практически разорвали экономические связи с Москвой. Но с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом более года назад он мечтает о "огромных возможностях" заключения соглашений с РФ в случае окончания войны.

Газета The New York Times пишет, что техасский инвестор, связанный с семьей Трампов, сейчас проверяет возможность заключения соглашений с российскими компаниями, даже несмотря на то, что боевые действия в Украине продолжаются.

Инвестор Джентри Бич заявил, что прошлой осенью он "тихо" подписал соглашение с одной из крупнейших российских энергетических компаний "Новатек" о разработке природного газа на Аляске. Проект находится на ранней стадии. Он предусматривает использование передвижного завода по производству сжиженного природного газа, который уже строится на заводе "Новатека" в Мурманской области России.

Проект будет похож на подход, разработанный "Новатеком" для транспортировки газа из отдаленной российской Арктики: преобразование его в сжиженный природный газ на сборном заводе и транспортировка ледоколом.

Соглашение показывает, как Трамп начинает возвращать Россию в западную экономическую общность, даже когда нет признаков готовности Владимира Путина прекратить вторжение в Украину, а санкции Вашингтона против Москвы остаются в силе.

Возобновят ли США бизнес с Россией

Многие американские компании пытались выйти из деловых отношений с Россией после вторжения Путина в Украину в 2022 году, столкнувшись с усилением западных санкций и политического давления. Во времена Трампа это давление ослабло. Соглашение Бича может стать вехой, особенно учитывая, что мирные переговоры по Украине при посредничестве США затягиваются.

Большинство американского корпоративного мира, который когда-то рассматривал Россию как горячий развивающийся рынок с растущим средним классом, остается скептически настроенным по поводу возвращения в страну из-за политической неопределенности и ограниченной потенциальной прибыли.

Однако со стороны компаний, занимающихся медицинскими технологиями, фармацевтическими и потребительскими товарами, заинтересованность в более тесном сотрудничестве с Россией остается высокой.

Трамп, несмотря на периодические высказывания разочарования Путиным, часто повторял тезисы Кремля – как в отношении экономических обещаний России, так и в отношении идеи о том, что президент Украины Владимир Зеленский мешает заключить мир.

Сделка Бича может быть первым известным случаем, когда американский инвестор формализует новый бизнес-проект с крупной российской компанией с тех пор, как Кремль начал предлагать администрации Трампа возможности заключения сделок год назад.

Экономический посланник Путина Кирилл Дмитриев предложил американскому коллеге Стиву Виткоффу множество потенциальных сделок, включая совместную продажу газа в Европу и строительство подводного туннеля из России в Аляску.

Впрочем, бывший руководитель Ernst & Young Пол Остлинг, который работал в советах директоров российских корпораций до полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году, отмечает, что риски в России сейчас настолько высоки, что только люди с прочными политическими связями имеют шанс на успех в выходе на рынок.

Война России против Украины и интересы Трампа – главные новости

Виденнв The Economist пишет, что Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу сделку на 12 триллионов долларов, чтобы американский лидер давил на Украину и снял санкции с Москвы.

Предыдущая попытка президента США предложить "мирный план" Украине и России – однозначно была воспринята как принуждение Киева к капитуляции. Сообщается, что тогда Трамп мог получить 300 миллиардов долларов в случае успешного подписания соглашения.

