РФ готовила покушение на Дмитрия Гордона, - BBC

Среди целей бандитов были журналисты, активисты и представители военной разведки.

Правоохранители из Молдовы и Украины провели совместную операцию по задержанию 10 подозреваемых, которые планировали совершить покушения на публичных лиц в Украине, сообщает BBC.

Как отмечает издание, ссылаясь на данные следствия, среди целей бандитов были журналисты, активисты и представители военной разведки.

"Нацполиция предотвратила серию резонансных убийств в Украине, которые готовили российские спецслужбы. Цель - страх, паника и дестабилизация внутри страны", - отметил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Видео дня

Правоохранители предполагают, что киллеры действовали по заказу спецслужб РФ. Вероятно, они вербовали граждан Молдовы, а затем переправляли их в Украину для совершения убийств.

Уже в Украине они собирали подробную информацию о потенциальных целях: места проживания и работы, маршруты передвижения, места пребывания, а также прорабатывали возможные способы совершения убийства.

После этого киллеры ждали указаний, которые им должен был давать куратор, имевший связи с российскими спецслужбами.

Примечательно, что всего было задержано 10 подозреваемых, включая возможного организатора группы диверсантов. По данным издания, организатором и координатором агентурно-боевой группы называют 34-летнего гражданина Молдовы.

Приводятся данные, что он отбывал наказание в России, где его и могли завербовать. По данным Нацпола, когда он вернулся в Молдову, начал поддерживать "пророссийскую группировку", деятельность которой была направлена на дестабилизацию страны и организацию массовых протестов в 2022-2023 годах.

За выполнение заказных убийств представители российских спецслужб обещали деньги.

"За каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тыс. долларов США − сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы", − сообщил генпрокурор Руслан Кравченко.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил только одно имя из списка потенциальных целей молдавских киллеров. В частности, это мог быть представитель ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Издание, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что еще одной "мишенью" стал известный украинский журналист и блогер Дмитрий Гордон.

Примечательно, что в России он заочно объявлен "иноагентом" и "экстремистом" и приговорен к 14 годам тюрьмы.

Операция в Молдове: что известно

Как ранее сообщал УНИАН, Генеральный инспекторат полиции Молдовы подтвердил, что российские спецслужбы на территории Молдовы готовили операцию по физической ликвидации нескольких публичных лиц в Украине. По данным, 19 февраля состоялись процессуальные действия в Молдове. Указывается, что были задействованы Управление по борьбе с организованной преступностью, полицейский спецназ "Фульгер" и другие подразделения. В заявлении подчеркивается, что преступные планы были управляемы российскими спецслужбами.

Вас также могут заинтересовать новости: