Урожай пшеницы в мире в этом году значительно сократится: цены уже растут

Рынок начал реагировать на будущие риски и ведет себя нетипично.

В прошлом сезоне мировое производство пшеницы достигло рекордных 842 миллионов тонн. Однако будущий урожай в восьми ключевых экспортерах сократится на 7–8% или 32 млн тонн, согласно предварительным прогнозам.

Руководитель редакционного контента и аналитики ASAP Agri Виктория Блажко в комментарии изданию Latifundist.com сообщила, что ключевые экспортеры – США, Канада, Австралия, Аргентина, ЕС, Украина, Россия и Казахстан – формируют экспортное предложение на мировом рынке. Переходные остатки между урожаями в этих странах высоки, а соотношение запасов к потреблению составляет около 18%. Физический рынок не испытывает дефицита.

В то же время ожидания относительно нового урожая меньше из-за нормализации урожайности, сокращения площадей и местами невысокой ценовой рентабельности культуры. В Евросоюзе рынок закладывает коррекцию с 144 млн тонн до 135-138 млн тонн.

В России показатели ухудшатся с 90 млн тонн до 86-87 млн тонн. Канада после 40 млн тонн может вернуться к 35 млн тонн. В США производство может снизиться до 50-52 млн тонн.

В Аргентине ожидается 21–23 млн тонн, тогда как в Австралии – 32 млн тонн. Казахстан после урожая около 19 млн тонн также может показать снижение до 15 млн тонн. В Украине предварительный прогноз закладывается на уровне 23 млн тонн.

Снижение урожая на 7–8% не вызовет дефицита. Однако рынок уже сейчас реагирует на риски. Цена будущих поставок нового урожая уже выше остатков зерна старого. Именно для рынка пшеницы такое поведение нетипично.

"Обычно именно старый урожай в конце сезона дорожает из-за сокращения физического предложения, тогда как новый торгуется с дисконтом, как будущий объем", – объясняет Блажко.

Аналитик отмечает, что эти оценки предварительные. При ухудшении погодных условий сокращение урожая может оказаться более существенным.

Экспорт зерновых из Украины – главные новости

Хотя Украина в 2025 году собрала неплохой урожай зерновых культур, вражеские обстрелы логистической инфраструктуры затрудняют поставки за границу.

В целом экспорт пшеницы нового урожая из Украины за последние полгода сократился на 19,2% – с 9 783 тыс. тонн до 7 905 тыс. тонн. Это еще умеренный показатель: суммарно зерновых и зернобобовых, включая продукты переработки, за границу было продано на 29,4% меньше.

