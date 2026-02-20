Миллениалы правят миром моды: в тренды врывается стиль 2010-х (видео)

На подиумах New York Fashion Week сезона осень-2026 неожиданно возродились тренды 2010-х годов. Дизайнеры массово обратились к эстетике десятилетия, которая еще недавно считалась устаревшей, но теперь получила новое прочтение.

Как пишет Glamour, речь идет не о самых противоречивых символах эпохи, а о более утонченной ее версии: узкие джинсы, топы с баской на талии, массивные украшения и минималистичные аксессуары. Этот стиль уже успели окрестить как millennialcore.

Среди брендов, которые задали тон, оказались Coach, 7 For All Mankind, Proenza Schouler, Tory Burch и Ralph Lauren. Коллекция Coach открыла неделю моды образами в стиле скейтеров - с клетчатыми куртками, потертостями и бермудами, напоминающими гардероб бруклинских хипстеров начала 2010-х.

Между тем 7 For All Mankind буквально воссоздали атмосферу 2011 года, представив джинсовые куртки, мини-юбки и культовые skinny jeans.

По словам стилистов, интерес к моде 2010-х объясняется волной ностальгии. Сегодня именно миллениалы активно формируют культурную повестку дня, поэтому обращение к тому времени выглядит закономерным.

Кроме того, показы состоялись сразу после волны вирусной ностальгии по 2016 году, когда люди активно делились в социальных сетях снимками из прошлого.

