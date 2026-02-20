5 стран Европы хотят совместно производить автономные дроны: Reuters узнало подробности

В Европе готовятся объявить о новой инициативе в сфере беспилотников.

В польском Кракове министры обороны пяти крупнейших военных держав Европы готовятся объявить о новой инициативе в сфере беспилотников. Речь идет о совместных инвестициях в автономные дроны на фоне войны России против Украины и растущих сомнений относительно долгосрочных гарантий безопасности со стороны США в рамках НАТО, сообщает Reuters.

Отмечается, что такая информация содержится в документе, который оказался в распоряжении агентства. Также ее подтвердил источник в Минобороны Польши.

В европейскую группу пяти министров обороны входят Франция, Германия, Италия, Польша и Великобритания – страны с крупнейшими оборонными бюджетами на континенте. Встреча проходит на фоне активных дискуссий в Европе об усилении собственных оборонных возможностей.

Видео дня

Согласно проекту заявления, министры намерены углубить сотрудничество в сфере разработки автономных беспилотников.

"Война в Украине продемонстрировала, что автономные дроны-перехватчики могут стать эффективной и значительно более дешевой альтернативой дорогостоящим ракетам систем противовоздушной обороны. Европейские союзники Киева заинтересованы в использовании украинского опыта", – сообщает Reuters.

В документе говорится о запуске инициативы под названием Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP). Ее цель – усилить кооперацию в разработке и закупке "доступных по цене средств поражения и автономных платформ" для достижения военного эффекта.

В военной терминологии "эффекторы" – это элементы системы, которые непосредственно оказывают физическое воздействие, тогда как "автономные платформы" – это беспилотные системы, способные принимать решения без постоянного вмешательства оператора, отметили журналисты.

Добавляется, что министры также подтверждают намерение работать совместно в рамках НАТО и ЕС для противодействия российским гибридным угрозам, продолжать поддержку Украины и содействовать усилиям по достижению мира.

В проекте заявления отмечается необходимость "реального увеличения производственных мощностей европейской оборонной промышленной базы". В то же время подчеркивается, что оборонные возможности остаются сферой национальной ответственности, тогда как Европейский Союз должен выполнять вспомогательную роль – в частности, путем предоставления государствам-членам большей фискальной гибкости для оборонных расходов и создания механизмов кредитования.

Ожидается, что окончательный текст заявления еще может претерпеть изменения.

Китай поставляет дроны в РФ

Как писал УНИАН, Таиланд стал новым ключевым маршрутом поставки китайских беспилотников в РФ после введения западных санкций. По данным Bloomberg, в течение 11 месяцев 2025 года Россия импортировала из Таиланда дронов на 125 млн долларов – 88% всего тайского экспорта беспилотников. Отмечалось, что этот показатель в восемь раз больше, чем в 2024 году. В то же время за аналогичный период Китай поставил в Таиланд беспилотников на 186 млн долларов, что составляет почти весь импорт этой продукции в страну.

Вас также могут заинтересовать новости: