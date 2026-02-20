Доллар и евро дешевеют в конце недели: курс валют в Украине 20 февраля

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,00 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 20 февраля, подешевел на 5 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,00 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 21 копейку и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,27 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,18 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,35 грн/евро, а курс продажи - 51,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 20 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 2 копейки. В отношении евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня прибавила сразу 34 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что последняя неделя февраля для валютного рынка Украины пройдет в сложном, но понятном и в меру "привычном" режиме.

