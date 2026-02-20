Все записывают генералы: журналист WSJ раскрыл детали переговоров о помощи Украине

Обсуждение проходит на уровне генералов, которые записывают вклады каждой стороны в специальные таблицы.

Внутренний переговорный процесс между европейскими партнерами Украины, США и НАТО по военной поддержке Киева выглядит "довольно странным" и вызывает обоснованный скепсис. Об этом сообщил журналист, главный европейский политический корреспондент газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский в подкасте с немецким коллегой Паулем Ронцгаймером

"Переговоры ведутся внутри Запада между европейскими партнерами Украины, включая Германию и Украину. В них участвуют три игрока: США, НАТО и Украина, и все записывается на листе бумаги генералами", – пояснил Панчевский.

Он отметил, что переговоры проходят на разных уровнях, один из самых важных – уровень генералов, возглавляющих вооруженные силы Германии, Франции, Великобритании и других стран. Когда генералы согласовывают вклад каждой стороны, возникают споры о том, писать ли в таблице "США" отдельно или объединять с НАТО. Американская сторона отстаивает отдельную позицию.

"Сначала в таблице, где указаны США, ничего не было написано. Они только устно обязались предоставить определенное оборудование, но не официально. И поэтому я хорошо понимаю, почему Украина сейчас стала немного более скептичной", – добавил журналист.

По его словам, из-за отсутствия письменных договоренностей и расхождений в подходах сторон достижение быстрого компромисса пока выглядит маловероятным.

Военная помощь Украине – главные новости

Как сообщал УНИАН, европейские страны вместе предоставили Украине примерно 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в 2024 году.

Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи в течение 2025 года. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.

После прекращения поставок оружия из США Украина увеличила разработку и использование собственных беспилотников и ракет. При этом Европа также активизировалась, однако все не так радужно, как могло бы казаться.

