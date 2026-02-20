Актер озвучки 'Ведьмака' составил рейтинг любовниц Геральта: Йен даже не в топ-2

На первом месте оказалась Шани, с которой ведьмак встречается в дополнении "Каменные сердца".

Актер Даг Кокл, подаривший голос Геральту в английских версиях игровой трилогии The Witcher, выразил довольно неожиданное мнение о романтических линиях серии. В интервью GoatedSynro он решил составить рейтинг любовниц Геральта.

Пока фанаты Йеннифэр и Трис спорят, какая из чародеек больше подходит Геральту, актер озвучки признался, что ему ближе Шани, с которой ведьмак встречается в дополнении "Каменные сердца". Кокл объяснил, что в Шани ему импонирует ее здоровый взгляд на Геральта и легкость в общении.

При этом, если выбирать между Трисс и Йен, то Кокл предпочтет первую, поскольку актер неравнодушен к рыжеволосым, а также потому, что их отношения с Геральтом кажутся более непринужденными и дружескими. Вторую он вообще назвал "сварливой мамкой", которая постоянно отчитывает Геральта и относится к нему, как к питомцу.

Тем не менее он подчеркнул, что обе "прекрасные женщины": умные, красивы и сильны, каждая по‑своему дополняет историю ведьмака. А выбор между ними в конце концов – вопрос личного вкуса, и что нет однозначно "правильного" ответа в непрекращающемся дебате среди фанатов серии.

На четвертое место актер поставил Кейру Мец, назвав ее "второстепенным романтическим интересом", а на последнее – "психопатку" Сианну из второго DLC, от которой исполнитель он порекомендовал держаться подальше.

Также Кокл отметил, что из всех локаций ему больше всего нравятся острова Скеллиге. На втором месте идет Каэр Морхен, во многом потому, что это дом Геральта и площадка для самых забавных сцен, вроде пьянки ведьмаков. А замывает тройку лидеров Туссент из дополнения "Кровь и вино".

Ранее Даг Кокл подтвердил, что Геральт все же появится в "Ведьмаке 4", хоть и не в качестве центрального персонажа. После чего CD Projekt попросила актера больше ничего не рассказывать об игре.

По слухам, в разработке находится новое сюжетное DLC для "Ведьмака 3", которое выступит сюжетным мостом между старой трилогией и новым этапом саги.

