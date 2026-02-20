Мел Гибсон снова одинок и активно ищет новую женщину, - СМИ

Актер не отказывается от личной жизни.

Звезда фильма "Храброе сердце", 70-летний австрало-американский актер и режиссер Мел Гибсон, снова одинок и уже активно ищет новые отношения.

Как пишет Radar Online, 70-летний актер переживает разрыв с давней партнершей - сценаристкой Розалинд Росс ("Отец Стю"), с которой был в отношениях с 2014 года. Источники утверждают, что инициатором расставания стала именно она, хотя Гибсон якобы пытался сохранить союз.

Несмотря на это, актер не собирается долго оставаться один. По словам инсайдеров, он уже готов к новому роману и даже задумывается о рождении десятого ребенка. Гибсон уже имеет девять детей от трех разных женщин. Семь детей родились в браке с Робин Мур, который длился почти 30 лет и завершился разводом в 2009-м. Дочь Люсия появилась в отношениях с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, а в 2017 году у него родился сын Ларс от Розалинд Росс.

Видео дня

Сейчас Гибсон вдохновляется примером своего отца, прожившего более 100 лет, и планирует активную личную жизнь. Актер якобы ищет значительно более молодую партнершу, с которой сможет создать новую семью.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что актрисой Николь Кидман, которая только недавно объявила о разводе с музыкантом Китом Урбаном, заинтересовался известный богатый бизнесмен.

Вас также могут заинтересовать новости: