Украина хочет производить оружие совместно с Японией: Зеленский раскрыл детали

Украина и Япония могли бы сотрудничать в сфере ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о заинтересованности в начале совместного производства с Японией систем противовоздушной обороны, способных перехватывать баллистические ракеты. Об этом глава государства написал в Telegram.

"Япония является одной из стран, имеющих лицензии или собственное производство ракет и систем противовоздушной обороны, способных противодействовать баллистическим угрозам. И конечно, мы хотим сотрудничать, иметь совместное производство или обмениваться знаниями. Мы готовы открыть наши технологии – например, морские дроны для защиты побережья", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина, не имея собственного флота, смогла уничтожить часть российского флота в Черном море с помощью украинских морских дронов.

"Они не подходят к нашим берегам из-за возможностей наших морских дронов. Есть и другие вещи, которые могут быть полезны для Японии: кибербезопасность, дроны-перехватчики, управление энергетикой и критической инфраструктурой в условиях кризисов, более широкий опыт современной войны и тому подобное. Мы можем поделиться тем, чему научились в этой войне", - заявил Зеленский.

Как отметил глава государства, в Украине будут очень рады видеть премьер-министра Сакаэ Такаичи с визитом.

"Думаю, это было бы очень важно для наших двух стран. Я готов встретиться в любом формате, на любой площадке или во время любых крупных встреч или саммитов. Но, думаю, полезнее было бы встретиться напрямую и сосредоточиться на наших двусторонних отношениях", - добавил Зеленский.

Японское законодательство запрещает поставки оружия в страны, находящиеся в состоянии войны. Впрочем, в июне 2023 года распространялась информация, что Япония нашла способ помочь Украине с вооружением. Тогда речь шла о том, что США закупали в Японии тринитротолуол, необходимый для производства артиллерийских снарядов, которые в дальнейшем должны были быть переданы Украине.

Украина начинает экспорт вооружения

Как отметил в интервью Reuters заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Киева Давид Алоян, Украина может уже в этом году экспортировать военную продукцию и услуги на несколько миллиардов долларов.

По словам представителя СНБО, союзники Украины выразили заинтересованность в получении ее передовых оборонных технологий. Среди них - Германия, Великобритания, США, скандинавские страны, три страны Ближнего Востока и, по меньшей мере, одна азиатская страна.

