В 'ПриватБанке' продолжает дешеветь евро: актуальный курс валют на пятницу

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 20 февраля, не изменился и составляет 43,45 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,85 гривни, а евро - по курсу 50,35 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в пятницу не изменился и составляет 43,48 гривни. При этом курс евро при оплате картой сегодня снизился на 27 копеек и составляет 51,28 гривни.

Национальный банк Украины установил на 20 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта прибавила 2 копейки.

В отношении евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,92 гривни за один евро, то есть гривня прибавила сразу 34 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины 20 февраля подешевел на 5 копеек и составляет 43,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43 гривни за доллар. В то же время средний курс евро к гривне сегодня снизился на 21 копейку и составляет 51,39 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

