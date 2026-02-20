В Одесской области заметили интересных птиц, которые гнездятся в норах хищных животных (видео)

"Дом" они делают из стеблей и листьев и обильно выстилают пухом, который самка выщипывает у себя на груди и животе.

В Одесской области на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" зафиксированы птицы, гнездящиеся в норах хищных животных – это утки-пеганки. Об интересных пернатых рассказал доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев, который обнародовал видео с интересными птицами.

"Утки пеганки - Tadorna tadorna на зимовке в нацпарке "Тузловские лиманы". Зима почти заканчивается и стаи пеганок понемногу будут исчезать. Пеганки прилетают к нам в декабре тысячами стай. И скоро они разлетятся по прибрежным водоемам Причерноморья в поисках места для гнездования. Гнездятся преимущественно в норах хищных животных", – поделился ученый.

Пеганка (Tadorna tadorna) – водоплавающая птица семейства утиных. Относится к группе так называемых земляных уток. В Украине – гнездовой, перелетный, зимующий вид приморских районов; залетающий на остальной территории. Это довольно крупная утка – масса тела до 1,6 кг, длина – до 71 см, размах крыльев 110–123 см. Легко отличается от других уток пестрым оперением.

Моногамные птицы, держащиеся парами круглый год. Весной на местах гнездования появляются рано, с первыми проталинами. Гнездо размещает чаще всего в норах корсаков, барсуков, сурков глубиной до 3–4 м. Иногда делает норы в береговых обрывах. Гнезда могут быть расположены близко друг к другу, в некоторых сложных норах лисиц одновременно может гнездиться от 2 до 5 самок. "Дом" делают из стеблей и листьев различных растений, чаще всего злаков, и обильно выстилается пухом, который самка выщипывает у себя на груди и животе. Кладка из 6-18, чаще 8-9 яиц молочно-белого цвета, иногда с легким оливковым оттенком.

