Журналист WSJ заявил, что Зеленский готовится воевать еще три года: в ОП ответили

На закрытом совещании с ближайшими советниками украинский президент заявил, что переговоры о мире провалились, говорит журналист.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил своим советникам разработать подробный план военных действий на следующие три года. Об этом сообщил журналист, главный европейский политический корреспондент газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отметил журналист в подкасте с немецким коллегой Паулем Ронцгаймером, на прошлой неделе Зеленский провел встречу в своем личном кабинете с ближайшими советниками, а не министрами. Там он сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта фактически провалились, и теперь стране необходимо готовиться к длительной войне.

Встреча состоялась накануне поездки президента в Мюнхен, где он и его команда приняли участие в конференции по безопасности. На ней обсуждались как международная поддержка Украины, так и стратегические шаги в ответ на агрессию России.

"Что вызывает у меня наибольший скепсис в отношении заявлений о скором мире, – это встреча в частном кабинете Зеленского. Там он сообщил, что переговоры провалились и что теперь им нужно разработать план еще на три года войны", – говорит журналист.

Панчевский подчеркнул, что Зеленский сказал это "прямо". Советники президента были шокированы этими заявлениями.

"Все были в полном шоке. Конечно, никто не хочет трехлетней войны. И до этого момента они (сотрудники ОП и переговорная группа – УНИАН) фактически работали над планом проведения выборов и референдума в конце весны или в начале лета, когда соглашение, каким бы оно ни было, было бы представлено избирателям, и тогда они посмотрели бы, примут ли избиратели то, что было бы согласовано", - добавил он.

Журналист отметил, что Зеленский внезапно сделал "внутренний разворот на 180 градусов" и заявил о провале переговоров и продолжении войны.

"Это вызывает у меня некоторое скептическое отношение, поскольку свидетельствует, что он больше не способен вести переговоры. По какой-то причине я просто не знаю, в чем она заключается. Это мой источник. Я знаю трех его ближайших советников, которые сами не знали или если знали, то мне не сказали, почему он изменил свое мнение. Одно из предположений заключается в том, что Трамп сказал ему: "Парень, это мое последнее предложение. Лучше уже не будет. То, что я обещал, это то, что мы можем тебе предложить". И этого для Зеленского недостаточно", - добавил Панчевский.

В то же время в Офисе президента заявили журналистам, что заявления Панчевского являются "ерундой".

"Не было ни такого разговора с советниками и негатива о переговорах, ни такой задачи о "войне еще на три года". Это просто тупой фейк", - отметил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Комментируя ход мирных переговоров, Литвин выразил убеждение, что делегации встретятся еще в феврале, но это зависит не только от Украины. Сегодня у президента будет совещание с переговорной группой.

Переговоры о мире - последние новости

Как сообщал УНИАН, 17-18 февраля в Женеве состоялся новый раунд переговоров по завершению войны в Украине. Журналист Барак Равид 17 февраля сообщал, что переговоры в политической группе зашли в тупик. По данным его источников, причина – в позиции нового главы делегации РФ – историка и помощника Путина Владимира Мединского.

Axios пишет, что президент Украины Владимир Зеленский поручил своей команде организовать его встречу с главой Кремля Путиным. Глава государства считает, что это лучший способ достичь прогресса в вопросе территорий.

Сам Зеленский сообщил, что во время переговоров Украины, США и России в Женеве работали две группы – военная и политическая. В вопросе территорий у трех сторон были три разных точки зрения.

