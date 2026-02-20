По программе PURL Украина получает только ту помощь, которая действительно нужна.

Украина сегодня получает больше значительно больше военной помощи от заадных союзников, чем в первые месяцы и годы войны, однако есть и некоторые важные проблемы. Об этом заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква рассказал в интервью РБК-Украина.

"Есть наши соглашения по безопасности, 28 соглашений. В большинстве из них зафиксирована четкая сумма помощи Украине в военных вопросах, в течение 10-летнего периода действий этого соглашения. И страны придерживаются этих цифр, а некоторые и превышают", - рассказал он.

Еще один вид помощи, по словам Жовквы - это софинансирование совместного производства. Третий - это взносы на программу PURL, по которой 4,8 млрд долларов собрано за прошлый год.

Он отметил, что за первый месяц года Украина уже получила 584 млн евро от шести стран.

"Великобритания, впервые, кстати, присоединилась к программе PURL. Норвегия - это наш чемпион прошлого года и уже выделяет новую помощь. Нидерланды так же в топ-3 были, еще Швеция, Исландия и Латвия", - подчеркнул Жовква.

Он также подчеркнул, что по этой программе Украина получает только ту помощь, которая действительно нужна.

"В списках, которые идут к американской стороне, четко указано именно то, в чем нуждается Украина, поэтому и деньги выделяются четко на то, что надо. Нам не нужно уже большого количества танков, потому что война ведется по-другому. Это война дронов и воздуха. То есть нам нужна защита в воздухе", - отметил представитель ОП.

В то же время, по его словам, основная проблема - это несвоевременность передачи анонсированных оборонных пакетов.

"Если бы давали вовремя и достаточно, наверное, баллистические ракеты не попадали бы в наши объекты энергетической инфраструктуры. Они попадают тогда, когда нет достаточно ракет, которые их могут сбить", - заявил Жовква.

Помощь Украине

Европейские страны вместе предоставили Украине примерно 21,5 миллиарда долларов военной помощи в 2025 году, что примерно на 1,5 миллиарда долларов больше, чем в 2024 году.

Среди европейских стран-доноров Германия оставалась крупнейшим поставщиком военной помощи, предоставив примерно 10,6 миллиарда долларов (9 миллиардов евро) помощи в течение 2025 года. Великобритания следовала за ней с более чем 6,4 миллиарда долларов (5,4 миллиарда евро), а Швеция заняла третье место с примерно 4,4 миллиарда долларов (3,7 миллиарда евро) военной поддержки.

