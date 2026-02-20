Орбан назвал единственное условие для нормализации отношений с Украиной

Орбан говорит, что отношения напряженные, поскольку украинцы каждого, кто их не поддерживает, считают врагом.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нормализация украинско-венгерских отношений возможна только после прекращения войны. Об этом он заявил после первого заседания Совета мира в Вашингтоне, цитирует MTI.

По словам венгерского премьера, украинско-венгерские отношения сегодня напряженные, поскольку украинцы каждого, кто их не поддерживает, считают врагом. В то же время он подчеркнул, что после окончания войны это измерение исчезнет, и страны смогут вернуться к нормальным, мирным, дипломатическим, экономическим и другим отношениям.

Он заявил, что мир является ключом ко всему, в том числе и к украинско-венгерским отношениям, но пока продолжается война, он не видит никаких шансов на урегулирование отношений.

Говоря о войне в Украине, венгерский лидер отметил, что американцы постоянно проявляют инициативу, они напрямую контактируют с россиянами, тогда как европейские лидеры решили продолжать войну.

"Европейские лидеры не планируют и не думают об этом, но приняли решение, что россиян нужно победить на украинской территории, и они говорят об этом открыто", - добавил венгерский премьер.

Другие заявления Орбана по Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Орбан заявлял, что Венгрия "продолжит поддерживать мирные усилия", которые возглавляют США для прекращения войны в Украине. По его словам, Венгрия "остается готовой" предоставить место для проведения мирного саммита в Будапеште, если это возможно.

Также Орбан сказал, что США и Венгрия "пересмотрели и обобщили" двусторонние отношения. Хотя, по его словам, ему также приходится адаптироваться к Трампу.

