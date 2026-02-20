ЕС не смог принять новые санкции против России: когда будет следующая попытка

Кая Каллас подчеркивает, что санкции эффективно работают.

Послы стран Европейского Союза 20 февраля не достигли согласия по поводу новых санкций против России. 20-й пакет ограничений против страны-агрессора может быть принят уже в понедельник, 23 февраля, пишет The Guardian.

"В следующий понедельник мы планируем принять 20-й пакет санкций против России. Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб российской экономике, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее способность вести войну. Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под сильным давлением", – сообщила главная дипломатка ЕС Кая Каллас.

Представительница Евросоюза подчеркнула, что Путин не прекратит войну, пока затраты от нее не превысят выгоды для него. Именно этого должна достичь Европа, отметила Каллас.

Новые санкции против России – главные новости

20-й пакет санкций против России фокусируется на энергетическом секторе, финансовых услугах и торговле. Он должен еще больше сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа.

17 февраля стало известно, что новый пакет ограничений Евросоюза для РФ трещит по швам из-за споров между членами Блока. Среди стран, недовольных условиями будущих антироссийских санкций – Италия, Испания, Греция и Мальта. И, конечно же, Венгрия.

