Ответ 'Искандерам': США испытывают новый радар для Patriot, - Defense Express

LTAMDS создана для исправления одного из самых больших недостатков зенитных ракетных комплексов Patriot.

Армия США выделила 33,8 млн долларов компании Lockheed Martin на поддержку проведения наземных и пусковых испытаний РЛС Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS) в составе ЗРК Patriot. Это означает проверку обеспечения возможности перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет, таких как "Искандер-М" и "Кинжал".

Как сообщает Defense Express, ожидается, что работы по данному контракту закончатся 31 марта 2027 года.

В издании напомнили, что LTAMDS создана для исправления одного из самых больших недостатков зенитных ракетных комплексов Patriot - секторности обзора. Так, имеющиеся сегодня AN/MPQ-53 и AN/MPQ-65 обеспечивают обнаружение и наведение только в ограниченном секторе, что позволяло "забрасывать" ракеты через слепые зоны.

Теперь, как отмечают аналитики, новая РЛС имеет сразу три радара, которые обеспечивают обзор сразу на 360 градусов. Таким образом минимизируются возможности для ракет и дронов противника "проскользнуть за спиной" в системы ПВО.

Сама LTAMDS в настоящее время проходит испытания для подтверждения своих возможностей в различных условиях. Для армии США, которая сейчас модернизирует свои комплексы, важно проверить, работает ли все как надо и не хуже, чем раньше.

"Сейчас новая РЛС вошла в стадию серийного производства с запланированными темпами ежегодного выпуска в 12 единиц в год. И уже даже есть первый иностранный заказ в виде Польши для ее Patriot, при этом также там локализуется изготовление антенн. Однако у производителя, Raytheon, уже говорят о куче сообщений о заинтересованности многих других клиентов. Соответственно, объемы производства планируют нарастить сразу до 18 штук в год, или на 50%", - говорится в материале.

Также отмечается, что в настоящее время выпуск LTAMDS обеспечен до 2030 года, для чего США постепенно выделят 1,025 млрд долларов. Фактически это должно стать основным радаром для будущих поставок Patriot, хотя наверняка это и поднимет цену на один ЗРК.

Как сообщал УНИАН, турецкая баллистическая ракета Tayfun Block 4 после успешных испытаний уже в этом году должна поступить в серийное производство.

Tayfun – это целая серия ракет с несколько разными размерами и характеристиками, где Block 4 на данный момент является самой большой и мощной. Впервые эту новую версию Tayfun Block 4 представили всего 7 месяцев назад, в июле 2025 года.

Официально характеристики ракеты Tayfun Block 4 не объявляются. Однако известно, что она имеет длину около 10 метров и массу в 7,2 тонны. В то же время известны характеристики меньшей ракеты Tayfun (блок не объявляется).

