НАБУ 10 лет собирает компромат, а не наполняет бюджет, – экс-секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

Он отметил, что пленки - это для телевидения.

НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собирает рычаги политического давления. Об этом заявил Петр Кульпа, бывший секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО, председатель правления Республиканского фонда Украины.

"Борьба с коррупцией и работа над защитой интересов Украины, наполнением бюджета – не являются целью НАБУ. Они занимаются прежде всего сбором рычагов давления", – отметил он.

Он отметил, что этот процесс не остановился – будут новые "разоблачения" от НАБУ.

"Первый вопрос, который нужно поднимать, – чтобы показали все, что у них есть по коррупции, чтобы остановить преступные процессы. Второй – когда выйдет очередная волна материалов, спросить, как долго их собирали и когда они были получены", – сообщил он.

Оценивая продемонстрированные доказательства, эксперт констатировал, что пленки – это для фильма, для телевидения.

"С точки зрения борьбы с реальными преступлениями – это ноль. В принципе, их счастье, что Миндич уехал. Потому что если бы не уехал, то пришлось бы показать, что у них ничего нет – с точки зрения процедур и прочего", – прокомментировал он.

В целом, эксперт напомнил, что НАБУ 10 лет собирает материалы, а в результате расходы на их содержание в десятки раз превышают бюджет, полученный от их деятельности.

Ранее политический эксперт Олег Постернак заявил, что НАБУ за деньги украинцев помогает сконцентрировать власть в воюющей стране под внешнее влияние. "Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за рубежа", – написал он.