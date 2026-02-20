'История игрушек 5' получила первый трейлер и дату премьеры (видео)

Героям придется объединиться, чтобы защитить мир детства от наступления технологий.

Студии Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures представили первый трейлер долгожданного продолжения популярной франшизы - "История игрушек 5".

Премьера анимационного фильма запланирована на 18 июня 2026 года. Новую часть сняли режиссеры Эндрю Стэнтон (известный по "ВОЛЛ-И" и "В поисках Немо") и Кенна Гаррис ("Чао, Альберто").

К озвучиванию вернулись звезды франшизы: Том Хэнкс ("Здесь и сейчас", "Элвис", "Форрест Гамп"), Тим Аллен ("Санта Клаус", "Реальные кабаны") и Джоан Кусак ("Клаус", "История игрушек 4"). Также к актерскому составу присоединились Грета Ли ("Трон: Арес", сериал "Утреннее шоу"), Конан О'Брайен ("Я не железная") и другие.

В центре сюжета снова оказываются Вуди, Базз, Джесси и их друзья, но на этот раз им придется столкнуться с необычным соперником - высокотехнологичным планшетом в форме лягушки по имени Лилипад:

"Она становится настоящим испытанием для старых героев, заставляя их снова объединиться, чтобы спасти любимый мир детства. Тем временем к команде присоединяется новый забавный герой - Смарти Пентс - игрушка, которая должна приучать малышей к горшку".

