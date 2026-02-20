На выходных Украину подморозит

В большинстве областей будет сухо и с солнечными прояснениями.

Последние полноценные зимние выходные в Украине будут с морозами. Особенно холодно будет в субботу, 21 февраля. Ночью температура упадет до -10°...-16°, а днем ожидается -1°...-7° (кроме юга и Закарпатья). В воскресенье станет немного теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -15°, днем -5°. В воскресенье ночью ожидается -13°, а днем -2°, облачно с прояснениям.

Во Львове в субботу ночью -13°, днем -1°, облачно с прояснениям. В воскресенье ночью -6°, днем +4°, облачно с прояснениям.

В Луцке в субботу ночью -16°, днем -2°, облачно с прояснениям. В воскресенье - облачно с прояснениям, ночью -8°, днем +2°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениям. Температура воздуха -16°...-4°. В воскресенье температура будет -9°...0°, облачно с прояснениямг.

В субботу в Одессе будет пасмурно, мокрый снег и дождь, температура ночью -7°, днем +1°. В воскресенье - облачно с прояснениям, -4°...+3°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -13°, днем -2°, облачно с прояснениям. В воскресенье столбики термометров покажут -11°...+2°, облачно с прояснениям.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениям, температура ночью -9°, днем 0°. В воскресенье температура составит -5°...+4°, облачно с прояснениям.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениям, -1°...+7°. В воскресенье -3°..+5°, облачно с прояснениям.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье ночью ожидается -3°, днем +3°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениям. Температура ночью -10°, днем -4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -10°, днем 0°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью -10°, днем -5°. В воскресенье - облачно с прояснениям, температура составит -11°, днем -1°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно. Температура ночью -11°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -2°, днем столбики термометров покажут +2°.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -9°, днем 0°, облачно с прояснениям. В воскресенье - облачно с прояснениям. Температура ночью составит -1°, днем +6°.

В Трускавце в субботу облачно с прояснениями, температура до +1°. В воскресенье - пасмурно, температура -3°...+5°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +2°. В воскресенье - пасмурно, -1°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, снег, ночью -3°, днем 0°. В воскресенье - облачно с прояснениям, температура -1°...+3°.

