Зеленский сообщил, сколько военных из КНДР до сих пор находятся на территории РФ

Эти военные из Северной Кореи приобретают современные навыки ведения гибридной войны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия обучает 10 тысяч солдат из Корейской народно-демократической республики (КНДР) противодействовать ракетам и различным видам дронов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"10 тысяч северокорейских солдат сейчас находятся на территории России. Чрезвычайно опасно, что они получают знания о современной гибридной войне", - отметил Зеленский.

В частности, военные из КНДР учатся противодействовать ракетам, различным типам дронов, включая дроны на оптоволокне, от FPV до дальнобойных беспилотников.

"Они обучаются сейчас на территории России, потому что мы отвечаем на российские атаки. Поэтому у них есть такая возможность. Что они сделают с этими знаниями? По крайней мере, они привезут этот опыт и знания домой, в Северную Корею", - подчеркнул Зеленский.

Роль КНДР в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, северокорейские солдаты до сих пор находятся в российских приграничных с Украиной областях. Сейчас они не вовлечены в ведение боевых действий против Сил обороны Украины, но занимаются разминированием территории, где велись боевые действия.

Известно, что около 6 тысяч северокорейских военных погибли или получили ранения, воюя на стороне России против Украины.

