Возвращение к 'классике RPG' и загрузки: Тодд Говард рассказал, какой будет TES 6

Про новые "Свитки" никто не забыл, но даже приблизительные сроки запуска не называются.

Шестая часть серии ролевых игр The Elder Scrolls была анонсирована еще в 2018 году коротким трейлером, и за 8 лет о ней почти ничего не раскрывали. Лишь недавно глава студии Bethesda Тодд Говард рассказал подкасту Kinda Funny о том, как идет работа над игрой.

По его словам, разработка TES 6 продвигается хорошо: большая часть студии уже занята игрой и команда близка к преодолению "важной вехи", но сроки запуска не называются. Предварительный выход игры ожидается не ранее 2028–2029 годов

Продюсер пообещал, что The Elder Scrolls 6 не будет похожа на Starfield или Fallout 76 – студия возвращается к привычному для фанатов стилю RPG с открытым миром, от которого отошли в упомянутых играх.

"У нас есть определенный стиль, он нам нравится и который от нас ожидают геймеры. И в этой области еще много чего можно усовершенствовать, чтобы, когда вы попадаете в этот мир, у вас возникало ощущение, будто вы переживаете все впервые", – отметил он.

Затронул Говард и технический аспект: TES 6 создается на движке Creation Engine 3.0. Несмотря на то, что недавний ремейк Oblivion создавался с использованием Unreal Engine, для новой номерной части серии команда решила остаться на собственной технологии. Creation Engine используется Bethesda более 25 лет и ведет свою родословную от Gamebryo, на котором были сделаны Morrowind и Fallout 3.

Хоть движок стал одной из причин активного моддинг-сообщества вокруг игр Bethesda благодаря широкому инструментарию, но его использование в TES 6 предполагает, что в игре опять не будет бесшовных локаций. Зато останется огромное количество загрузочных экранов при входе в здания и другие места.

Если верить утечкам, действие игры будет происходить в провинции Тамриэля под названием Хаммерфелл и в Хай-Роке. Подзаголовок у TES 6 будет соответствующим – Hammerfell. Игра будет более иммерсивной, чем "Скайрим", также геймерам будут доступны морские сражения, подводные исследования истроительство кораблей.

В прошлом году Bethesda выпустила ремастер TES: Oblivion – спустя 19 лет после релиза оригинальной версии. В игре улучшили графику и освещение, добавили поддержку 4K и отражений, а также переработали некоторые механики вроде стрельбы из лука.

