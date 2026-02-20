20-градусные морозы ударят по Украине на выходных, - синоптик

В ближайшие дни морозы в Украине усилятся, а вот осадков почти не будет.

В ближайшие выходные погода в Украине будет морозной, со слабым ветром и малооблачным небом. Об этом на "Метеопрог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Он пояснил, что на погоду будет влиять антициклон, поэтому будет преобладать спокойная погода почти без осадков. Но в то же время температура ночью ощутимо снизится до умеренных морозов. Днем благодаря малооблачному небу воздух будет интенсивно прогреваться. По всей стране на дорогах и тротуарах сохранится гололедица.

Погода 21 февраля

На западе Украины будет сухо и морозно. Ночью и утром местами туман, изморозь. На дорогах гололедица. Температура ночью -13 ... -18 °С, местами до -20 °С, днем -4...+1 °С.

На севере будет малооблачно, сухо и холодно. На дорогах гололедица. Ветер 5-10 м/с. Температура ночью упадет до -15...-20 °С, местами до -22 °С, днем -2...-7 °С.

В центральных регионах Украины ожидается сухая и малооблачная погода. На дорогах гололедица. Ночью -8...-13 °С, местами -14...-18 °С; днем -5...+1 °С.

На юге в субботу будет переменная облачность, без осадков. Только на юге Одесской области пройдет снег и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 °С, днем -2...+3 °С.

На востоке Украины ожидается малооблачная погода без осадков. На дорогах гололедица. Ночью будет -9...-14 °С, в Харьковской области местами -15...-17 °С, а днем 0...-5 °С.

Погода 22 февраля

Ночью на западе страны пройдет небольшой снег, мокрый снег. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Кое-где туман, на дорогах гололедица. Ночью -5...-10 °С, в Закарпатье около 0 °С, днем потеплеет до -1...+4 °С.

Днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица. Температура ночью -13...-18 °С, днем -4...+1 °С.

В центре будет переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью -13...-18 °С, днем температура повысится до -2...+3 °С.

На юге будет сухо, но на дорогах гололедица. Температура воздуха в ночное время будет колебаться на уровне -2...-7 °С, днем +1...+6 °С.

На востоке будет морозно и малооблачно. Температура воздуха ночью составит -10...-15 °С, в Харьковской области -15...-20 °С; днем потеплеет до -3…+2 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в начале новой недели в Украину придет долгожданная оттепель.

"С 23 февраля в Украине ожидается ощутимое потепление", - сказала она.

