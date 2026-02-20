Терен раскрыл свою реакцию на беременность победительницы 'Холостяка'

Именно Инну он выбрал в финале сезона, в котором участвовал.

Ветеран российско-украинской войны, главный герой реалити-шоу "Холостяк-13" Александр Терен признался, что выходил на связь с победительницей сезона Инной Белень.

Как известно, в конце 2025 года Инна, которая недавно вышла замуж за своего бывшего одноклассника Ивана, объявила о своей беременности. В комментарии проекта "Утро в большом городе" Терен рассказал, что поздравил ее с тем, что она ждет первенца:

"Невероятно рад за нее. Очень рад тому, что любовь есть, люди находят друг друга".

Также ветеран прокомментировал разрыв с блогершей Еленой Мандзюк, с которой ему долгое время приписывали роман, однако все закончилось сообщением о том, что девушка заблокировала его в сети. Александр отметил, что о причинах этого решения нужно спрашивать у нее.

"Это ее выбор. Решение взрослого человека, которое я абсолютно принимаю. Но я бы не сказал, что был конфликт... Так бывает у людей, когда их взгляды в определенный момент расходятся", - добавил Терен.

Напомним, в конце января Инна Белень и ее избранник устроили гендер-пати, во время которой стало известно, что пара ждет девочку. Блогерша рассказывала, что роды запланированы на апрель.

