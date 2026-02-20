Евро падает из-за напряжения между США и Ираном

Единая европейская валюта остается переоцененной.

Евро колеблется вблизи самого низкого уровня за месяц. США готовятся к возможному удару по Ирану, что способствует укреплению доллара.

Издание Bloomberg сообщает, что единая валюта ЕС упала примерно на 0,8% на этой неделе - худший показатель за три месяца. Сейчас евро торгуется на уровне около 1,1765 доллара в Лондоне.

Последнее снижение произошло на фоне достижения цен на нефть шестимесячного максимума и усиления давления США на Иран с целью достижения соглашения по его ядерной программе.

Президент США Дональд Трамп дал Ирану максимум 15 дней на заключение соглашения. Американские военные наращивают огромные силы перед возможным ударом по крупному производителю нефти, что стало крупнейшим развертыванием с 2003 года. Более высокие цены на нефть способствуют более широкому спросу на доллар.

Евро остается переоцененным, поскольку геополитические риски еще не учтены в цене, считает валютный стратег ING Bank NV Франческо Пезоле. Это означает большие риски снижения для валют. В случае значительной эскалации пара евро/доллар может торговаться даже по 1,16, говорит аналитик. В целом трейдеры сосредоточены на защите от последствий краткосрочного ослабления евро.

Курс евро в Украине – последние новости

В конце недели евро в Украине значительно подешевело. Нацбанк установил на 20 февраля официальный курс европейской валюты на уровне 50,92 гривны. Таким образом, гривна укрепилась сразу на 34 копейки.

В "ПриватБанке" 20 февраля курс евро снизился на 15 копеек и составляет 51,35 гривны за евро. Продать евро можно по курсу 50,35 гривны.

