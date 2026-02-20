Финалистка 'Холостяка' Половинкина и певец OSTROVSKYI раскрыли всю правду о своем 'романе'

Пару часто видят вместе.

Финалистка 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого был актер Тарас Цымбалюк, Анастасия Половинкина и певец Виталий Островский (выступающим под псевдонимом OSTROVSKYI) раскрыли всю правду о своих отношениях.

В шоу NABARI Настя прямо ответила на вопрос, если ли у нее сейчас парень.

"Нет, - заявила она и добавила: Я больше свою личную жизнь не обсуждаю".

А Островский, говоря о том, какие у него отношения с Половинкиной на данный момент, сказал:

"Очень хорошие отношения. Мы каждый день общаемся. По темам шоу-бизнеса, моделинга, музыки… Я ей скидываю все свои демки, с ней советуюсь. Мы встречаемся на каждых кинопоказах, на каждых дорожках и каждых гулянках".

На уточняющий вопрос ведущего, влюблен ли он, певец дал понять, что между ними с Настей только дружба:

"Влюбленность может быть в нескольких вариациях. Бывает дружеская влюбленность, бывает… любишь человека за то, что он есть в твоей жизни. Если… о любви, то я, к сожалению, пока не испытываю таких чувств ни к кому. Я очень придирчивый к этому чувству, и если я нахожу его, то оно почти сразу у меня… И это подтвердит любая девушка, с которой я был… С Настей по-другому".

Напомним, на днях финалистка "Холостяка-14" Половинкина намекнула на роман с певцом Островским. Позже выяснилось, что это был розыргрыш в рамках съемок шоу.

