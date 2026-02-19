Трамп признал свою ошибку касательно российской агрессии против Украины

Президент США похвалил себя за достижения в первый год своего второго президентства.

Президент США признал, что неверно оценил сложность достижения мира в Украине. Соответствующее заявление Дональд Трамп сделал, выступая на первом заседании созванного им "Совета мира".

Так, выступая на открытии саммита, американский лидер заявил следующее:

"То, что мы делаем, очень просто – мир. Это называется "Совет мира", и это слово легко произнести, но трудно воплотить в жизнь".

Трамп похвалил участников саммита, заявив, что некоторые из присутствующих очень помогли ему в первый год его второго президентского срока.

"Это был только первый год, но, пожалуй, такой, как никогда раньше для нашей страны. Потому что мы завершили восемь войн, и я думаю, что девятая на подходе. Она оказалась самой сложной, хотя я думал, это будет самая легкая. Никогда не знаешь, что будет просто, а что не так уж и просто", - добавил президент США.

"Совет мира" Трампа: что нужно знать

Как писал УНИАН, Совет мира (официально Board of Peace) – это международная дипломатическая инициатива, основанная президентом США Дональдом Трампом в январе 2026 года во время Всемирного экономического форума в Давосе. Изначально ее задумывали как орган для надзора за прекращением огня и восстановлением Сектора Газы после войны Израиля с ХАМАС, но впоследствии ее мандат расширили до более широкого посредничества в глобальных конфликтах.

Трамп возглавляет совет в качестве постоянного председателя, а членство предполагает значительные финансовые взносы (постоянное место стоит $1 млрд). К инициативе уже присоединились около двух десятков стран, среди которых преимущественно государства Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки и некоторые европейские (например, Венгрия, Болгария, Косово). Однако большинство традиционных союзников США в Европе (Великобритания, Франция и т.д.) и другие крупные государства мира (кроме Индии) отказались участвовать в этой инициативе.

В Совет мира, в частности, были приглашены лидеры Украины, Беларуси и России. Беларусь во главе с Александром Лукашенко одной из первых официально присоединилась, однако на саммит в Вашингтоне Лукашенко поехать побоялся. Трамп заявлял о готовности Путина присоединиться, однако процесс затормозился. Украину пригласили лично, но президент Владимир Зеленский отверг идею участия, объясняя, что невозможно сидеть в одном совете с агрессором (Россией) и его союзником (Беларусью), пока продолжается война. Киев заявил, что будет рассматривать членство только после завершения войны и достижения реального мира.

Первое заседание Совета мира состоялось 19 февраля в Вашингтоне. На него приехали лишь горстка лидеров второстепенных государств мира - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Пакистана, президент Индонезии, король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Остальные страны либо были представлены чиновниками более низкого ранга, либо вообще проигнорировали саммит.

